17:37 28 февраля | Теннис — ATP

Хачанов проиграл Пуйе во втором круге турнира в ОАЭ


Россиянин Карен Хачанов не сумел выйти в четвертьфинал турнира в Дубае. Со счетом 6:4, 3:6, 6:3 его переиграл француз Лукас Пуйе. Хачанов выполнил 17 эйсов и допустил 25 невынужденных ошибок. Аналогичные показатели его соперника – 26 и 29 соответственно. В четвертьфинале Пуйе сыграет с японцем Юити Сугитой

Дубай (ОАЭ) 

Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships 

Призовой фонд 2 623 485 долларов 

Открытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Второй круг 

Лукас Пуйе (Франция, 2) - Карен ХАЧАНОВ (Россия) - 6:4, 3:6, 6:3

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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