Хачанов проиграл Пуйе во втором круге турнира в ОАЭ

Россиянин Карен Хачанов не сумел выйти в четвертьфинал турнира в Дубае. Со счетом 6:4, 3:6, 6:3 его переиграл француз Лукас Пуйе. Хачанов выполнил 17 эйсов и допустил 25 невынужденных ошибок. Аналогичные показатели его соперника – 26 и 29 соответственно. В четвертьфинале Пуйе сыграет с японцем Юити Сугитой.

Дубай (ОАЭ)

Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 2 623 485 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Лукас Пуйе (Франция, 2) - Карен ХАЧАНОВ (Россия) - 6:4, 3:6, 6:3