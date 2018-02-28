Хачанов проиграл Пуйе во втором круге турнира в ОАЭ

Россиянин Карен Хачанов не сумел выйти в четвертьфинал турнира в Дубае. Со счетом 6:4, 3:6, 6:3 его переиграл француз Лукас Пуйе. Хачанов выполнил 17 эйсов и допустил 25 невынужденных ошибок. Аналогичные показатели его соперника – 26 и 29 соответственно. В четвертьфинале Пуйе сыграет с японцем Юити Сугитой.
Дубай (ОАЭ)
Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships
Призовой фонд 2 623 485 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Лукас Пуйе (Франция, 2) - Карен ХАЧАНОВ (Россия) - 6:4, 3:6, 6:3
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