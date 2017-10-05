Хачанов проиграл Надалю в Пекине

Россиянин Карен Хачанов в двух сетах уступил испанцу Рафаэлю Надалю во втором круге турнира ATP в Пекине. Следующим соперником ветерана станет американец Джон Изнер, победивший аргентинца Леонардо Майера.
Пекин (Китай)
Турнир ATP China Open
Призовой фонд 3 149 870 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Надаль (Испания, 1) – ХАЧАНОВ (Россия) – 6:3, 6:3
Изнер (США, 6) – Майер Л. (Аргентина) – 6:0, 6:3
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otradny
Боролся Хачатурян,шансы брякнуть были....увы
13:37
Бней Иегуда
Читалось.))
13:32
alexzander
Молодец Рафа, победы в 1/4!!!
13:26