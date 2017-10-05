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13:21 | Теннис — ATP

Хачанов проиграл Надалю в Пекине

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Россиянин Карен Хачанов в двух сетах уступил испанцу Рафаэлю Надалю во втором круге турнира ATP в Пекине. Следующим соперником ветерана станет американец Джон Изнер, победивший аргентинца Леонардо Майера.

Пекин (Китай)

Турнир ATP China Open

Призовой фонд 3 149 870 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Надаль (Испания, 1) – ХАЧАНОВ (Россия) – 6:3, 6:3

Изнер (США, 6) – Майер Л. (Аргентина) – 6:0, 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/beijing/2017/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (3)
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otradny

Боролся Хачатурян,шансы брякнуть были....увы

13:37

Бней Иегуда

Читалось.))

13:32

alexzander

Молодец Рафа, победы в 1/4!!!

13:26