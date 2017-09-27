Хачанов проиграл Истомину во втором круге турнира в Чэнду

Российский теннисист Карен Хачанов уступил Денису Истомину из Узбекистана во втором круге турнира в Чэнду. Россиянин смог взять у соперника пять геймов – 3:6, 2:6. В следующем круге Хачанов сыграет с победителем матча Кайл Эдмунд (Великобритания) – Джаред Дональдсон (США).

Отметим, что Хачанов являлся действующим победителем турнира.

Чэнду (Китай)

Турнир ATP Chengdu Open

Призовой фонд 1 028 885 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Истомин (Узбекистан) – ХАЧАНОВ (Россия, 3) – 6:3, 6:2

Сугита (Япония, 5) – Монтейру (Бразилия) – 6:4, 6:1

Лайович (Сербия) – Рамос-Виньолас (Испания, 2) – 6:2, 6:3

Первый круг

Гойовчик (Германия) – Майер (Аргентина, 8) – 6:2, 6:2