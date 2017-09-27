Хачанов проиграл Истомину во втором круге турнира в Чэнду

Российский теннисист Карен Хачанов уступил Денису Истомину из Узбекистана во втором круге турнира в Чэнду. Россиянин смог взять у соперника пять геймов – 3:6, 2:6. В следующем круге Хачанов сыграет с победителем матча Кайл Эдмунд (Великобритания) – Джаред Дональдсон (США).
Отметим, что Хачанов являлся действующим победителем турнира.
Чэнду (Китай)
Турнир ATP Chengdu Open
Призовой фонд 1 028 885 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Истомин (Узбекистан) – ХАЧАНОВ (Россия, 3) – 6:3, 6:2
Сугита (Япония, 5) – Монтейру (Бразилия) – 6:4, 6:1
Лайович (Сербия) – Рамос-Виньолас (Испания, 2) – 6:2, 6:3
Первый круг
Гойовчик (Германия) – Майер (Аргентина, 8) – 6:2, 6:2
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