Хачанов проиграл Циципасу в первом круге турнира в Шанхае

Россиянин Карен Хачанов в двух сетах уступил Стефаносу Циципасу в первом круге турнира ATP в Шанхае. Следующий соперник прошедшего квалификацию грека определится в дуэли серба Душана Лайовича и американца Джона Изнера.

Также в первом раунде турнира выбыли француз Бенуа Пэр, испанец Роберто Баутиста Агут и хорват Иво Карлович. Еще один представитель Франции Ришар Гаске в трех сетах одолел голландца Робина Хаасе.

Шанхай (Китай)

Турнир ATP Shanghai Rolex Masters

Призовой фонд 6 216 400 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Циципас (Греция, Q) – ХАЧАНОВ (Россия) – 7:5, 6:3

Тиафо (США, Q) – Пэр (Франция) – 6:4, 6:4

Чон Хен (Корея) – Баутиста Агут (Испания, 9) – 6:4, 6:3

Гаске (Франция) – Хаасе (Голландия) – 6:7 (11:13), 7:5, 6:2

Рамос-Виньолас (Испания) – Соуза (Португалия) – 3:6, 6:3, 7:5

Лопес (Испания) – Карлович (Хорватия) – 7:6 (7:1), 7:6 (8:6)