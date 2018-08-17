Хачанов проиграл Чиличу, Джокович и Дель Потро - в четвертьфинале Цинциннати

Хорватский теннисист Марин Чилич в третьем круге турнира АТР в Цинциннати обыграл россиянина Карена Хачанова - 7:6 (7:5), 3:6, 6:4.

Также в четвертьфинал вышли аргентинец Хуан Мартин Дель Потро, который победил австралийца Ника Киргиоса, и серб Новак Джокович, обыгравший болгарина Григора Димитрова.

Цинциннати (США)

Турнир ATP Western & Southern Open

Призовой фонд 5 669 360 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Марин Чилич (Хорватия, 7) - Карен ХАЧАНОВ (Россия) - 7:6 (7:5), 3:6, 6:4

Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина, 4) - Ник Киргиос (Австралия, 15) - 7:6 (7:4), 6:7 (6:8), 6:2

Новак Джокович (Сербия, 10) - Григор Димитров (Болгария, 5) - 2:6, 6:3, 6:4