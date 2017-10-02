Хачанов потерял 10 позиций в рейтинге ATP

Сегодня был опубликован обновленный рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В десятке лучших изменений не произошло - первое место продолжает занимать испанец Рафаэль Надаль. На второй строчке располагается швейцарец Роджер Федерер, тройку лучших замыкает британец Энди Маррэй.

Лучшим среди россиян является Андрей Рублев, опустившийся с 37-й на 39-ю строчку, Его соотечественник Карен Хачанов потерял 10 позиций, опустившись с 32-го на 42-е место.

Рейтинг ATP

Положение на 25 сентября

1 (1*). Надаль (Испания) – 9465 очков

2 (2). Федерер (Швейцария) – 7505

3 (3). Маррэй (Великобритания) – 6790

4 (4). Зверев (Германия) – 4310

5 (5). Чилич (Хорватия) – 4155

6 (6). Джокович (Сербия) – 4125

7 (7). Тим (Австрия) – 3925

8 (8). Димитров (Болгария) – 3575

9 (9). Вавринка (Швейцария) – 3540

10 (10). Карреньо-Буста (Испания) – 2855…

39 (37). РУБЛЕВ (Россия) - 1182

42 (32). ХАЧАНОВ (Россия) – 1100…

64 (62). МЕДВЕДЕВ (Россия) – 819…

87 (91). КУЗНЕЦОВ (Россия) – 611

89 (88). ДОНСКОЙ (Россия) – 607...

* - положение в предыдущем рейтинге