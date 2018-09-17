Хачанов получит wild card на "ВТБ Кубок Кремля"

Российский теннисист Карен Хачанов получит wild card в основную сетку "ВТБ Кубка Кремля". Турнир пройдет с 15 по 21 октября в Москве. Первоначально в списке участников Хачанова не оказалось, но в него попали два других российских теннисиста – Даниил Медведев и Андрей Рублев.

– Долгое время велись переговоры с агентами и не удавалось договориться, но сам Карен проявил желание сыграть, – цитирует официальный сайт "ВТБ Кубка Кремля" президента Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева. – Совместно со своим дядей, который его курирует, они помогли урегулировать отношения с менеджерами и, мы будем рады предоставить ему wild card в основную сетку турнира "ВТБ Кубок Кремля".