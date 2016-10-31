Хачанов поднялся на 9 позиций в рейтинге ATP

Сегодня был опубликован обновленный рейтинг ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Первая тройка осталась без изменений. Японец Кеи Нишикори поднялся на 4-е место, опередив канадца Милоша Раонича, а Гаэль Монфис и Доминик Тим обошли Роджера Федерера.
Лучшим из россиян остается Андрей Кузнецов, опустившийся на одну строчку. Также стоит отметить, что другой представитель России Карен Хачанов†поднялся на 9 позиций.
Рейтинг АТР
Положение на 31 октября
1 (1). Джокович (Сербия) – 12 900 очков
2 (2). Маррэй (Великобритания) – 10 985
3 (3). Вавринка (Швейцария) – 5865
4 (4). Раонич (Канада) - 4905
5 (5). Нишикори (Япония) – 4690
6 (6). Надаль (Испания) – 4080
7 (8). Федерер (Швейцария)– 3635
8 (7). Монфис (Франция) – 3250
9 (10). Тим (Австрия) – 3220
10 (9). Бердых (Чехия) – 3100...
48 (47). КУЗНЕЦОВ (Россия) – 970…
51 (51). ЮЖНЫЙ (Россия) – 890…
54 (63). ХАЧАНОВ (Россия) – 873…
79 (79). КРАВЧУК (Россия) – 707