Хачанов поднялся на 9 позиций в рейтинге ATP

Сегодня был опубликован обновленный рейтинг ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Первая тройка осталась без изменений. Японец Кеи Нишикори поднялся на 4-е место, опередив канадца Милоша Раонича, а Гаэль Монфис и Доминик Тим обошли Роджера Федерера.

Лучшим из россиян остается Андрей Кузнецов, опустившийся на одну строчку. Также стоит отметить, что другой представитель России Карен Хачанов†поднялся на 9 позиций.

Рейтинг АТР

Положение на 31 октября

1 (1). Джокович (Сербия) – 12 900 очков

2 (2). Маррэй (Великобритания) – 10 985

3 (3). Вавринка (Швейцария) – 5865

4 (4). Раонич (Канада) - 4905

5 (5). Нишикори (Япония) – 4690

6 (6). Надаль (Испания) – 4080

7 (8). Федерер (Швейцария)– 3635

8 (7). Монфис (Франция) – 3250

9 (10). Тим (Австрия) – 3220

10 (9). Бердых (Чехия) – 3100...

48 (47). КУЗНЕЦОВ (Россия) – 970…

51 (51). ЮЖНЫЙ (Россия) – 890…

54 (63). ХАЧАНОВ (Россия) – 873…

79 (79). КРАВЧУК (Россия) – 707