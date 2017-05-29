Хачанов поднялся на 53-ю строчку в рейтинге ATP, Кузнецов - на 73-ю

В обновленном рейтинге ATP изменений в первой десятке не произошло. Лучший из россиян Карен Хачанов на минувшей неделе дошел до четвертьфинала турнира в Лионе и поднялся на одну строчку рейтинга. Еще один представитель России Андрей Кузнецов отыграл 12 позиций.
Рейтинг ATP
Положение на 29 мая
1 (1*). Маррэй (Великобритания) – 10 370
2 (2). Джокович (Сербия) – 7445
3 (3). Вавринка (Швейцария) – 5695
4 (4). Надаль (Испания) – 5375
5 (5). Федерер (Швейцария) – 5035
6 (6). Раонич (Канада) – 4450
7 (7). Тим (Австрия) - 4145
8 (8). Чилич (Хорватия) – 3765
9 (9). Нишикори (Япония) – 3650
10 (10). Зверев (Германия) - 3150...
53 (54). ХАЧАНОВ (Россия) - 896...
66 (65). МЕДВЕДЕВ (Россия) - 782...
73 (85). КУЗНЕЦОВ (Россия) – 705...
86 (84). ЮЖНЫЙ (Россия) – 624...
99 (99). ДОНСКОЙ (Россия) - 554
* – положение в предыдущем рейтинге