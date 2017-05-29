Хачанов поднялся на 53-ю строчку в рейтинге ATP, Кузнецов - на 73-ю

В обновленном рейтинге ATP изменений в первой десятке не произошло. Лучший из россиян Карен Хачанов на минувшей неделе дошел до четвертьфинала турнира в Лионе и поднялся на одну строчку рейтинга. Еще один представитель России Андрей Кузнецов отыграл 12 позиций.

Рейтинг ATP

Положение на 29 мая

1 (1*). Маррэй (Великобритания) – 10 370

2 (2). Джокович (Сербия) – 7445

3 (3). Вавринка (Швейцария) – 5695

4 (4). Надаль (Испания) – 5375

5 (5). Федерер (Швейцария) – 5035

6 (6). Раонич (Канада) – 4450

7 (7). Тим (Австрия) - 4145

8 (8). Чилич (Хорватия) – 3765

9 (9). Нишикори (Япония) – 3650

10 (10). Зверев (Германия) - 3150...

53 (54). ХАЧАНОВ (Россия) - 896...

66 (65). МЕДВЕДЕВ (Россия) - 782...

73 (85). КУЗНЕЦОВ (Россия) – 705...

86 (84). ЮЖНЫЙ (Россия) – 624...

99 (99). ДОНСКОЙ (Россия) - 554