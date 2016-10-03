Хачанов поднялся на 52-ю позицию в чемпионской гонке ATP

Победитель турнира в Чэнду россиянин Карен Хачанов поднялся на 52-ю строчку чемпионской гонки ATP. В первой десятке изменений не произошло.



Чемпионская гонка ATP

Положение на 3 октября

1 (1*). Джокович (Сербия) – 10 240

2 (2). Маррэй (Великобритания) – 8185

3 (3). Вавринка (Швейцария) – 4970

4 (4). Раонич (Канада) – 4420

5 (5). Нишикори (Япония) – 4315

6 (6). Монфис (Франция) – 3355

7 (7). Тим (Австрия) – 3205

8 (8). Надаль (Испания) – 3200

9 (9). Бердых (Чехия) – 2870

10 (10). Чилич (Хорватия) – 2400…

45 (45). КУЗНЕЦОВ (Россия) – 905

51 (50). ЮЖНЫЙ (Россия) – 775

52 (94). ХАЧАНОВ (Россия) – 774

94 (91). КРАВЧУК (Россия) – 562

* – положение в предыдущем рейтинге