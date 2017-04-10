Россиянин Карен Хачанов поднялся на 52-е место в рейтинге ATP. Первая десятка остается без изменений.

Рейтинг ATP

Положение на 10 апреля

1 (1*). Маррэй (Великобритания) – 11960 очков

2 (2). Джокович (Сербия) – 7915

3 (3). Вавринка (Швейцария) – 5785

4 (4). Федерер (Швейцария) – 5305

5 (5). Надаль (Испания) – 4735

6 (6). Раонич (Канада) – 4345

7 (7). Нишикори (Япония) – 4310

8 (8). Чилич (Хорватия) – 3385

9 (9). Тим (Австрия) – 3385

10 (10). Цонга (Франция) – 3265...

52 (55). ХАЧАНОВ (Россия) – 877...

61 (63). МЕДВЕДЕВ (Россия) – 789...

71 (74). КУЗНЕЦОВ (Россия) – 690...

88 (88). ЮЖНЫЙ (Россия) – 624...

99 (103). ДОНСКОЙ (Россия) – 570

* - положение в предыдущем рейтинге