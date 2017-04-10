Россиянин Карен Хачанов поднялся на 52-е место в рейтинге ATP. Первая десятка остается без изменений.
Рейтинг ATP
Положение на 10 апреля
1 (1*). Маррэй (Великобритания) – 11960 очков
2 (2). Джокович (Сербия) – 7915
3 (3). Вавринка (Швейцария) – 5785
4 (4). Федерер (Швейцария) – 5305
5 (5). Надаль (Испания) – 4735
6 (6). Раонич (Канада) – 4345
7 (7). Нишикори (Япония) – 4310
8 (8). Чилич (Хорватия) – 3385
9 (9). Тим (Австрия) – 3385
10 (10). Цонга (Франция) – 3265...
52 (55). ХАЧАНОВ (Россия) – 877...
61 (63). МЕДВЕДЕВ (Россия) – 789...
71 (74). КУЗНЕЦОВ (Россия) – 690...
88 (88). ЮЖНЫЙ (Россия) – 624...
99 (103). ДОНСКОЙ (Россия) – 570
* - положение в предыдущем рейтинге