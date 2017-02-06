Хачанов поднялся на 51-ю строчку в рейтинге ATP

Россиянин Карен Хачанов поднялся на 51-ю строчку рейтинга WTA. В первой десятке изменений не произошло.

Рейтинг ATP

Положение на 6 февраля

1 (1*). Маррэй (Великобритания) – 11 540

2 (2). Джокович (Сербия) – 9825

3 (3). Вавринка (Швейцария) – 5695

4 (4). Раонич (Канада) – 4930

5 (5). Нишикори (Япония) – 4830

6 (6). Надаль (Испания) – 4385

7 (7). Чилич (Хорватия) – 3560

8 (8). Тим (Австрия) – 3505

9 (9). Монфис (Франция) – 3445

10 (10). Федерер (Швейцария) – 3260...

51 (52). ХАЧАНОВ (Россия) – 904...

55 (55). КУЗНЕЦОВ (Россия) – 845...

63 (63). МЕДВЕДЕВ (Россия) – 749...

86 (87). КРАВЧУК (Россия) – 644...

89 (91). ЮЖНЫЙ (Россия) – 627

* - положение в предыдущем рейтинге