Хачанов поднялся на 51-ю строчку в рейтинге ATP

Россиянин Карен Хачанов поднялся на 51-ю строчку рейтинга WTA. В первой десятке изменений не произошло.
Рейтинг ATP
Положение на 6 февраля
1 (1*). Маррэй (Великобритания) – 11 540
2 (2). Джокович (Сербия) – 9825
3 (3). Вавринка (Швейцария) – 5695
4 (4). Раонич (Канада) – 4930
5 (5). Нишикори (Япония) – 4830
6 (6). Надаль (Испания) – 4385
7 (7). Чилич (Хорватия) – 3560
8 (8). Тим (Австрия) – 3505
9 (9). Монфис (Франция) – 3445
10 (10). Федерер (Швейцария) – 3260...
51 (52). ХАЧАНОВ (Россия) – 904...
55 (55). КУЗНЕЦОВ (Россия) – 845...
63 (63). МЕДВЕДЕВ (Россия) – 749...
86 (87). КРАВЧУК (Россия) – 644...
89 (91). ЮЖНЫЙ (Россия) – 627
* - положение в предыдущем рейтинге