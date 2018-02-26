Россиянин Карен Хачанов поднялся на 41-е в рейтинге ATP. На прошлой неделе он выиграл турнир в Марселе, в финале победив француза Люка Пуи со счетом 7:5, 3:6, 7:5.
Рейтинг ATP
Положение на 26 февраля
1 (1*). Роджер Федерер (Швейцария) - 10105 очков
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) - 9760
3 (3). Марин Чилич (Хорватия) - 4960
4 (4). Григор Димитров (Болгария) - 4635
5 (5). Александр Зверев (Германия) - 4450
6 (6). Доминик Тим (Австрия) - 3810
7 (7). Давид Гоффен (Бельгия) - 3280
8 (9). Кевин Андерсон (ЮАР) - 2825
9 (10). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) - 2745
10 (8). Джек Сок (США) - 2650...
32 (31). Андрей РУБЛЕВ (Россия) - 1433...
41 (47) Карен ХАЧАНОВ (Россия) - 1235...
52 (50) Даниил МЕДВЕДЕВ (Россия) - 959...
74 (76) Евгений ДОНСКОЙ (Россия) - 727...
94 (93). Михаил ЮЖНЫЙ (Россия) - 604
* - положение в предыдущем рейтинге