Хачанов поднялся на 4 позиции в чемпионской гонке ATP

Российский теннисист Карен Хачанов поднялся с 25-го на 21-е место Чемпионской гонки ATP, информирует пресс-служба организации. На прошлой неделе он дошел до полуфинала турнира в Торонто, где уступил Рафаэлю Надалю.

Даниил Медведев поднялся с 47-го на 39-е место, Андрей Рублев опустился на 60-е, а Евгений Донской стал 83-м.

1 (1 - место в предыдущем рейтинге). Рафаэль Надаль (Испания) – 6760 очков

2 (2). Александр Зверев (Германия) – 4265

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 4020

4 (4). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) – 3530

5 (5). Новак Джокович (Сербия) – 3445

6 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) – 3180

7 (7). Марин Чилич (Хорватия) – 3095

8 (6). Доминик Тим (Австрия) – 3005

9 (9). Джон Изнер (США) – 2560

10 (10). Фабио Фоньини (Италия) – 1850

...21 (25). Карен Хачанов (Россия) – 1405

...39 (47). Даниил Медведев (Россия) – 852

...60 (59). Андрей Рублев (Россия) – 675

...83 (89). Евгений Донской (Россия) – 515