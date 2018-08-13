Хачанов поднялся на 4 позиции в чемпионской гонке ATP

Российский теннисист Карен Хачанов поднялся с 25-го на 21-е место Чемпионской гонки ATP, информирует пресс-служба организации. На прошлой неделе он дошел до полуфинала турнира в Торонто, где уступил Рафаэлю Надалю.
Даниил Медведев поднялся с 47-го на 39-е место, Андрей Рублев опустился на 60-е, а Евгений Донской стал 83-м.
1 (1 - место в предыдущем рейтинге). Рафаэль Надаль (Испания) – 6760 очков
2 (2). Александр Зверев (Германия) – 4265
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 4020
4 (4). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) – 3530
5 (5). Новак Джокович (Сербия) – 3445
6 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) – 3180
7 (7). Марин Чилич (Хорватия) – 3095
8 (6). Доминик Тим (Австрия) – 3005
9 (9). Джон Изнер (США) – 2560
10 (10). Фабио Фоньини (Италия) – 1850
...21 (25). Карен Хачанов (Россия) – 1405
...39 (47). Даниил Медведев (Россия) – 852
...60 (59). Андрей Рублев (Россия) – 675
...83 (89). Евгений Донской (Россия) – 515
- Джон Изнер
- Рафаэль Надаль
- Роджер Федерер
- Марин Чилич
- Новак Джокович
- Евгений Донской
- Хуан Мартин Дель Потро
- Кевин Андерсон
- Карен Хачанов
- Андрей Рублев
- Александр Зверев-мл. (теннис)
- Доминик Тим
- Даниил Медведев (теннис)
- Фабио Фоньини