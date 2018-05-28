Хачанов поднялся на 38-е место в рейтинге ATP

В понедельник, 28 мая, на официальном сайте ATP опубликован обновленный рейтинг организации. Первое место в нем продолжает занимать испанский теннисист Рафаэль Надаль. На второй позиции располагается швейцарец Роджер Федерер, тройку лучших замыкает немец Александр Зверев.
Лучший из россиян – Андрей Рублев. Он занимает 31 место. Его соотечественник Карен Хачанов поднялся с 39-й на 38-ю позицию.
Рейтинг ATP от 28 мая:
1 (1)*. Рафаэль Надаль (Испания) – 8770 очков
2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 8670
3 (3). Александр Зверев (Германия) – 5615
4 (4). Марин Чилич (Хорватия) – 4950
5 (5). Григор Димитров (Болгария) – 4870
6 (6). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) – 4450
7 (7). Кевин Андерсон (ЮАР) – 3635
8 (8). Доминик Тим (Австрия) – 3355
9 (10). Давид Гоффен (Бельгия) – 3020
10 (9). Джон Изнер (США) – 2980
31 (31). Андрей Рублев (Россия) – 1397
38 (39). Карен Хачанов (Россия) – 1220
53 (53). Даниил Медведев (Россия) – 974
79 (78). Евгений Донской (Россия) – 726
98 (99). Михаил Южный (Россия) – 616.
* положение в предыдущем рейтинге