Хачанов поднялся на 38-е место в рейтинге ATP

В понедельник, 28 мая, на официальном сайте ATP опубликован обновленный рейтинг организации. Первое место в нем продолжает занимать испанский теннисист Рафаэль Надаль. На второй позиции располагается швейцарец Роджер Федерер, тройку лучших замыкает немец Александр Зверев.

Лучший из россиян – Андрей Рублев. Он занимает 31 место. Его соотечественник Карен Хачанов поднялся с 39-й на 38-ю позицию.

Рейтинг ATP от 28 мая:

1 (1)*. Рафаэль Надаль (Испания) – 8770 очков

2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 8670

3 (3). Александр Зверев (Германия) – 5615

4 (4). Марин Чилич (Хорватия) – 4950

5 (5). Григор Димитров (Болгария) – 4870

6 (6). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) – 4450

7 (7). Кевин Андерсон (ЮАР) – 3635

8 (8). Доминик Тим (Австрия) – 3355

9 (10). Давид Гоффен (Бельгия) – 3020

10 (9). Джон Изнер (США) – 2980

31 (31). Андрей Рублев (Россия) – 1397

38 (39). Карен Хачанов (Россия) – 1220

53 (53). Даниил Медведев (Россия) – 974

79 (78). Евгений Донской (Россия) – 726

98 (99). Михаил Южный (Россия) – 616.

* положение в предыдущем рейтинге