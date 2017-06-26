Хачанов поднялся на 34-е место в рейтинге ATP

На официальном сайте ATP опубликован обновленный рейтинг теннисистов. В первой десятке произошло одно изменение: Марин Чилич и Милош Раонич поменялись местами – хорват поднялся на шестое, а канадец опустился на седьмое.

Россиянин Карен Хачанов улучшил свое положение на четыре строчки и сейчас располагается на 34-м месте. Это лучший показатель для представителей России.

Рейтинг ATP

Положение на 26 июня

1 (1*). Маррей (Великобритания) – 9390 очков

2 (2). Надаль (Испания) – 7285

3 (3). Вавринка (Швейцария) – 6175

4 (4). Джокович (Сербия) – 5805

5 (5). Федерер (Швейцария) – 5265

6 (7). Чилич (Хорватия) – 4235

7 (6). Раонич (Канада) – 4150

8 (8). Тим (Австрия) – 3895

9 (9). Нишикори (Япония) – 3830

10 (10). Тсонга (Франция) – 3075...

34 (38). ХАЧАНОВ – 1176...

52 (60). МЕДВЕДЕВ – 864...

77 (78). КУЗНЕЦОВ – 670...

82 (88). ЮЖНЫЙ – 640...

92 (106). РУБЛЕВ – 585...

96 (96). ДОНСКОЙ (все – Россия) – 584.

* – положение в предыдущем рейтинге