Хачанов поднялся на 34-е место в рейтинге ATP

На официальном сайте ATP опубликован обновленный рейтинг теннисистов. В первой десятке произошло одно изменение: Марин Чилич и Милош Раонич поменялись местами – хорват поднялся на шестое, а канадец опустился на седьмое.
Россиянин Карен Хачанов улучшил свое положение на четыре строчки и сейчас располагается на 34-м месте. Это лучший показатель для представителей России.
Рейтинг ATP
Положение на 26 июня
1 (1*). Маррей (Великобритания) – 9390 очков
2 (2). Надаль (Испания) – 7285
3 (3). Вавринка (Швейцария) – 6175
4 (4). Джокович (Сербия) – 5805
5 (5). Федерер (Швейцария) – 5265
6 (7). Чилич (Хорватия) – 4235
7 (6). Раонич (Канада) – 4150
8 (8). Тим (Австрия) – 3895
9 (9). Нишикори (Япония) – 3830
10 (10). Тсонга (Франция) – 3075...
34 (38). ХАЧАНОВ – 1176...
52 (60). МЕДВЕДЕВ – 864...
77 (78). КУЗНЕЦОВ – 670...
82 (88). ЮЖНЫЙ – 640...
92 (106). РУБЛЕВ – 585...
96 (96). ДОНСКОЙ (все – Россия) – 584.
* – положение в предыдущем рейтинге