Хачанов поднялся на 31-е место в чемпионской гонке АTP

Сегодня был опубликован обновленный рейтинг чемпионской гонки АTP. Россиянин Карен Хачанов поднялся с 35-го на 31-е место, после того как дошел до четвертьфинала турнира в Гамбурге, где уступил аргентинцу Федерико Дельбонису. Евгений Донской, в свою очередь, близок к вылету из первой сотни чемпионской гонки. За неделю он опустился с 90-й на 98-ю позицию.

Первая десятка рейтинга осталась неизменной, первую строчку по-прежнему занимает испанец Рафаэль Надаль, на счету которого 7095 очков.

Чемпионская гонка ATP

Положение на 31 июля

1 (1*). Надаль (Испания) – 7095 очков

2 (2). Федерер (Швейцария) – 6545

3 (3). Тим (Австрия) – 3345

4 (4). Вавринка (Швейцария) – 3150

5 (5). Чилич (Хорватия) – 2905

6 (6). Зверев (Германия) – 2710

7 (7). Джокович (Сербия) – 2585

8 (8). Маррэй (Великобритания) – 2290

9 (9). Димитров (Болгария) – 1925

10 (10). Бердых (Чехия) – 1905...

31 (35). ХАЧАНОВ (Россия) – 880…

40 (38). РУБЛЕВ (Россия) – 773…

52 (48). МЕДВЕДЕВ (Россия) – 637…

70 (76). КУЗНЕЦОВ (Россия) – 501…

98 (90). ДОНСКОЙ (Россия) – 394

* – положение в предыдущем рейтинге