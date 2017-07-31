Хачанов поднялся на 31-е место в чемпионской гонке АTP

Сегодня был опубликован обновленный рейтинг чемпионской гонки АTP. Россиянин Карен Хачанов поднялся с 35-го на 31-е место, после того как дошел до четвертьфинала турнира в Гамбурге, где уступил аргентинцу Федерико Дельбонису. Евгений Донской, в свою очередь, близок к вылету из первой сотни чемпионской гонки. За неделю он опустился с 90-й на 98-ю позицию.
Первая десятка рейтинга осталась неизменной, первую строчку по-прежнему занимает испанец Рафаэль Надаль, на счету которого 7095 очков.
Чемпионская гонка ATP
Положение на 31 июля
1 (1*). Надаль (Испания) – 7095 очков
2 (2). Федерер (Швейцария) – 6545
3 (3). Тим (Австрия) – 3345
4 (4). Вавринка (Швейцария) – 3150
5 (5). Чилич (Хорватия) – 2905
6 (6). Зверев (Германия) – 2710
7 (7). Джокович (Сербия) – 2585
8 (8). Маррэй (Великобритания) – 2290
9 (9). Димитров (Болгария) – 1925
10 (10). Бердых (Чехия) – 1905...
31 (35). ХАЧАНОВ (Россия) – 880…
40 (38). РУБЛЕВ (Россия) – 773…
52 (48). МЕДВЕДЕВ (Россия) – 637…
70 (76). КУЗНЕЦОВ (Россия) – 501…
98 (90). ДОНСКОЙ (Россия) – 394
* – положение в предыдущем рейтинге