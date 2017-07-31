Хачанов поднялся на 30-е место в рейтинге ATP

Опубликован обновленный рейтинг ATP. В первой десятке лидерство сохраняет британец Энди Маррэй. Швейцарец Стэн Вавринка обошел завершившего сезон из-за травмы серба Новака Джоковича и поднялся на 4-е место. В топ-10 вошел немец Александр Зверев.

Лучший из россиян, Карен Хачанов, поднялся с 32-го на 30-е место. Андрей Кузнецов улучшил свое положение в рейтинге на 5 позиций, теперь он занимает 66-ю строчку.

Рейтинг ATP

Положение на 31 июля

1 (1*). Маррэй (Великобритания) – 7750 очков

2 (2). Надаль (Испания) – 7465

3 (3). Федерер (Швейцария) – 6545

4 (5). Вавринка (Швейцария) – 5780

5 (4). Джокович (Сербия) – 5325

6 (6). Чилич (Хорватия) – 5155

7 (7). Тим (Австрия) – 4065

8 (11). Зверев (Германия) - 3150

9 (8). Нишикори (Япония) – 3140

10 (9). Раонич (Канада) – 3130...

30 (32). ХАЧАНОВ (Россия) – 1330...

50 (48). МЕДВЕДЕВ (Россия) – 902...

51 (49). РУБЛЕВ (Россия) – 895...

66 (71). КУЗНЕЦОВ (Россия) – 715...

99 (85). ЮЖНЫЙ (Россия) – 560...

* – положение в предыдущем рейтинге