Хачанов поднялся на 30-е место в рейтинге ATP

Опубликован обновленный рейтинг ATP. В первой десятке лидерство сохраняет британец Энди Маррэй. Швейцарец Стэн Вавринка обошел завершившего сезон из-за травмы серба Новака Джоковича и поднялся на 4-е место. В топ-10 вошел немец Александр Зверев.
Лучший из россиян, Карен Хачанов, поднялся с 32-го на 30-е место. Андрей Кузнецов улучшил свое положение в рейтинге на 5 позиций, теперь он занимает 66-ю строчку.
Рейтинг ATP
Положение на 31 июля
1 (1*). Маррэй (Великобритания) – 7750 очков
2 (2). Надаль (Испания) – 7465
3 (3). Федерер (Швейцария) – 6545
4 (5). Вавринка (Швейцария) – 5780
5 (4). Джокович (Сербия) – 5325
6 (6). Чилич (Хорватия) – 5155
7 (7). Тим (Австрия) – 4065
8 (11). Зверев (Германия) - 3150
9 (8). Нишикори (Япония) – 3140
10 (9). Раонич (Канада) – 3130...
30 (32). ХАЧАНОВ (Россия) – 1330...
50 (48). МЕДВЕДЕВ (Россия) – 902...
51 (49). РУБЛЕВ (Россия) – 895...
66 (71). КУЗНЕЦОВ (Россия) – 715...
99 (85). ЮЖНЫЙ (Россия) – 560...
* – положение в предыдущем рейтинге
- Энди Маррэй
- Стэн Вавринка
- Новак Джокович
- Андрей Кузнецов (теннис)
- Карен Хачанов
- Александр Зверев-мл. (теннис)