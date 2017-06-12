Хачанов поднялся на 28 мест в чемпионской гонке ATP

Сегодня был опубликован обновленный рейтинг чемпионской гонки ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP). Первая тройка осталась без изменений. Британец Энди Маррэй поднялся в первую десятку, переместившись с 13 на 7 место.

Среди россиян лучшим является Карен Хачанов, который с 72 места поднялся на 44-е. Остальные представители России в Топ-100 ухудшили свои позиции.

Чемпионская гонка ATP

Положение на 12 июня

1 (1*). Надаль (Испания) – 6915

2 (2). Федерер (Швейцария) – 4045

3 (3). Тим (Австрия) – 3165

4 (5). Вавринка (Швейцария) – 3140

5 (4). Зверев (Германия) - 2140

6 (7). Джокович (Сербия) – 1975

7 (13). Маррэй (Великобритания) - 1930

8 (6). Гоффен (Бельгия) – 1820

9 (10). Карреньо-Буста (Испания) – 1740

10 (8). Цонга (Франция) – 1570...

44 (72). ХАЧАНОВ (Россия) – 515...

73 (65). МЕДВЕДЕВ (Россия) – 365...

77 (74). РУБЛЕВ (Россия) – 353...

79 (70). КУЗНЕЦОВ (Россия) – 350...

89 (79). ДОНСКОЙ (Россия) – 324...

* – положение в предыдущем рейтинге