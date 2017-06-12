Хачанов поднялся на 28 мест в чемпионской гонке ATP

Сегодня был опубликован обновленный рейтинг чемпионской гонки ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP). Первая тройка осталась без изменений. Британец Энди Маррэй поднялся в первую десятку, переместившись с 13 на 7 место.
Среди россиян лучшим является Карен Хачанов, который с 72 места поднялся на 44-е. Остальные представители России в Топ-100 ухудшили свои позиции.
Чемпионская гонка ATP
Положение на 12 июня
1 (1*). Надаль (Испания) – 6915
2 (2). Федерер (Швейцария) – 4045
3 (3). Тим (Австрия) – 3165
4 (5). Вавринка (Швейцария) – 3140
5 (4). Зверев (Германия) - 2140
6 (7). Джокович (Сербия) – 1975
7 (13). Маррэй (Великобритания) - 1930
8 (6). Гоффен (Бельгия) – 1820
9 (10). Карреньо-Буста (Испания) – 1740
10 (8). Цонга (Франция) – 1570...
44 (72). ХАЧАНОВ (Россия) – 515...
73 (65). МЕДВЕДЕВ (Россия) – 365...
77 (74). РУБЛЕВ (Россия) – 353...
79 (70). КУЗНЕЦОВ (Россия) – 350...
89 (79). ДОНСКОЙ (Россия) – 324...
* – положение в предыдущем рейтинге