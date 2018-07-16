Хачанов поднялся на 22-е место в чемпионской гонке ATP, Джокович - пятый

Россиянин Карен Хачанов поднялся на 22-е место в чемпионской гонке ATP.

На прошлой неделе Хачанов впервые в карьере дошел до четвертого круга Уимблдона, где проиграл сербу Новаку Джоковичу, который стал победителем турнира.

Джокович поднялся на пятую строчку.

Чемпионская гонка ATP

Положение на 16 июля

1 (1*). Рафаэль Надаль (Испания) – 5760 очков

2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 4020

3 (3). Александр Зверев (Германия) – 3585

4 (4). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) – 3380

5. (15). Новак Джокович (Сербия) – 3355

6 (5). Доминик Тим (Австрия) – 2995

7 (6). Марин Чилич (Хорватия) – 2915

8 (7). Кевин Андерсон (ЮАР) – 2820

9 (8). Джон Изнер (США) – 2220

10 (18). Кеи Нисикори (Япония) – 1610…

22 (25). КАРЕН ХАЧАНОВ (Россия) – 1045...

40 (46). ДАНИИЛ МЕДВЕДЕВ (Россия) – 717...

83 (75). АНДРЕЙ РУБЛЕВ (Россия) – 440...

89 (84). ЕВГЕНИЙ ДОНСКОЙ (Россия) – 412

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