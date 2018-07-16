Хачанов поднялся на 22-е место в чемпионской гонке ATP, Джокович - пятый

Россиянин Карен Хачанов поднялся на 22-е место в чемпионской гонке ATP.
На прошлой неделе Хачанов впервые в карьере дошел до четвертого круга Уимблдона, где проиграл сербу Новаку Джоковичу, который стал победителем турнира.
Джокович поднялся на пятую строчку.
Чемпионская гонка ATP
Положение на 16 июля
1 (1*). Рафаэль Надаль (Испания) – 5760 очков
2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 4020
3 (3). Александр Зверев (Германия) – 3585
4 (4). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) – 3380
5. (15). Новак Джокович (Сербия) – 3355
6 (5). Доминик Тим (Австрия) – 2995
7 (6). Марин Чилич (Хорватия) – 2915
8 (7). Кевин Андерсон (ЮАР) – 2820
9 (8). Джон Изнер (США) – 2220
10 (18). Кеи Нисикори (Япония) – 1610…
22 (25). КАРЕН ХАЧАНОВ (Россия) – 1045...
40 (46). ДАНИИЛ МЕДВЕДЕВ (Россия) – 717...
83 (75). АНДРЕЙ РУБЛЕВ (Россия) – 440...
89 (84). ЕВГЕНИЙ ДОНСКОЙ (Россия) – 412
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