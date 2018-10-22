Хачанов поднялся на 19-е место в рейтинге АТР

Российский теннисист Карен Хачанов поднялся с 21-го на 19-е место в рейтинге АТР. На прошлой неделе он выиграл "ВТБ Кубок Кремля". 20-е место занимает Даниил Медведев, 76-м идет Андрей Рублев, 99-м - Евгений Донской.
Сербский теннисист Новак Джокович поднялся на второе место в рейтинге, сместив оттуда Роджера Федерера. Первой ракеткой мира остается Рафаэль Надаль.
Рейтинг ATP от 22 октября:
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) - 7660 очков
2 (3). Новак Джокович (Сербия) - 7445
3 (2). Роджер Федерер (Швейцария) - 6260
4 (4). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) - 5760
5 (5). Александр Зверев (Германия) - 5025
6 (6). Марин Чилич (Хорватия) - 4185
7 (7). Доминик Тим (Австрия) - 3825
8 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) - 3730
9 (10). Джон Изнер (США) - 3380
10 (9). Григор Димитров (Болгария) - 3335...
19 (26). Карен Хачанов (Россия) - 1845...
20 (21). Даниил Медведев (Россия) - 1842...
76 (78). Андрей Рублев (Россия) - 715...
99 (105). Евгений Донской (Россия) - 583.