Хачанов поднялся на 18-е место в чемпионской гонке ATP

Россиянин Карен Хачанов поднялся с 71-го места на 18-е в чемпионской гонке ATP. В воскресенье Хачанов выиграл турнир в Марселе, победив в финале француза Люка Пуи со счетом 7:5, 3:6, 7:5.

Чемпионская гонка ATP

Положение на 26 февраля

1 (1*). Роджер Федерер (Швейцария) – 2500 очков

2 (2). Марин Чилич (Хорватия) – 1335

3 (3). Чон Хён (Южная Корея) – 830

4 (4). Кайл Эдмунд (Великобритания) – 765

5 (5). Григор Димитров (Болгария) – 750

6 (34). Диего Шварцман (Аргентина) – 725

7 (6). Доминик Тим (Австрия) – 610

8 (8). Томаш Бердых (Чехия) – 540

9 (10). Гаэль Монфис (Франция) – 520

10 (7). Андреас Сеппи (Италия) – 511...

14 (11). Даниил МЕДВЕДЕВ (Россия) – 417...

18 (71). Карен ХАЧАНОВ (Россия) – 385...

20 (15). Андрей РУБЛЕВ (Россия) – 375...

74 (64). Алексей ВАТУТИН (Россия) – 145...

96 (124). Евгений ДОНСКОЙ (Россия) – 122

* – положение в предыдущем рейтинге