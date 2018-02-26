Хачанов поднялся на 18-е место в чемпионской гонке ATP

Россиянин Карен Хачанов поднялся с 71-го места на 18-е в чемпионской гонке ATP. В воскресенье Хачанов выиграл турнир в Марселе, победив в финале француза Люка Пуи со счетом 7:5, 3:6, 7:5.
Чемпионская гонка ATP
Положение на 26 февраля
1 (1*). Роджер Федерер (Швейцария) – 2500 очков
2 (2). Марин Чилич (Хорватия) – 1335
3 (3). Чон Хён (Южная Корея) – 830
4 (4). Кайл Эдмунд (Великобритания) – 765
5 (5). Григор Димитров (Болгария) – 750
6 (34). Диего Шварцман (Аргентина) – 725
7 (6). Доминик Тим (Австрия) – 610
8 (8). Томаш Бердых (Чехия) – 540
9 (10). Гаэль Монфис (Франция) – 520
10 (7). Андреас Сеппи (Италия) – 511...
14 (11). Даниил МЕДВЕДЕВ (Россия) – 417...
18 (71). Карен ХАЧАНОВ (Россия) – 385...
20 (15). Андрей РУБЛЕВ (Россия) – 375...
74 (64). Алексей ВАТУТИН (Россия) – 145...
96 (124). Евгений ДОНСКОЙ (Россия) – 122
* – положение в предыдущем рейтинге