Хачанов поднялся на 11-е место в рейтинге АТР, Джокович - первый

Россиянин Карен Хачанов поднялся на 11-е место в рейтинге АТР после победы на турнире в Париже, в финале которого он обыграл серба Новака Джоковича. Джокович в обновленном рейтинге АТР вышел на первое место, обойдя испанца Рафаэля Надаля. Другой представитель России Даниил Медведев поднялся на 16-е место в рейтинге.

Рейтинг ATP от 5 ноября

1 (2). Новак Джокович (Сербия) – 8045 очков,

2 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 7480,

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 6020,

4 (4). Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) – 5300,

5 (5). Александр Зверев (Германия) – 5085,

6 (6). Кевин Андерсон (ЮАР) – 4310,

7 (7). Марин Чилич (Хорватия) – 4050,

8 (8). Доминик Тим (Австрия) – 3895,

9 (11). Кеи Нишикори (Япония) – 3390,

10 (9). Джон Изнер (США) – 3155,

11 (18). Карен Хачанов (Россия) – 2835,

16 (17). Даниил Медведев (Россия) – 1977…

68 (76). Андрей Рублев (Россия) – 760…

97 (100). Евгений Донской (Россия) – 586.