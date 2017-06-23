15:33 | ТЕННИС — ATP

Хачанов победил Рублева и вышел в полуфинал турнира в Халле

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Россиянин Карен Хачанов обыграл соотечественника Андрея Рублева в четвертьфинале турнира ATP в Халле. Встреча завершилась со счетом 7:6 (10:8), 4:6, 6:3. В полуфинале Хачанов сыграет с победителем матча Роджер ФедерерФлориан Майер.

Халле (Германия)

Турнир ATP Gerry Weber Open

Призовой фонд 1 836 660 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Четвертьфинал

ХАЧАНОВ (Россия) – РУБЛЕВ (Россия, WC) – 7:6 (10:8), 4:6, 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/halle/2017/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Долго наблюдал за идиотами на эт

отличная игра будет с Федей, проиграет, но сет должен зацепить

15:55