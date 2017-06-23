Хачанов победил Рублева и вышел в полуфинал турнира в Халле

Россиянин Карен Хачанов обыграл соотечественника Андрея Рублева в четвертьфинале турнира ATP в Халле. Встреча завершилась со счетом 7:6 (10:8), 4:6, 6:3. В полуфинале Хачанов сыграет с победителем матча Роджер Федерер – Флориан Майер.

Халле (Германия)

Турнир ATP Gerry Weber Open

Призовой фонд 1 836 660 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Четвертьфинал

ХАЧАНОВ (Россия) – РУБЛЕВ (Россия, WC) – 7:6 (10:8), 4:6, 6:3