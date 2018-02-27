Хачанов победил Истомина и вышел во второй круг турнира в Дубае

Россиянин Карен Хачанов победил Дениса Истомина из Узбекистана в первом круге турнира в Дубае. Во втором круге его соперником станет француз Лукас Пуйе.
Дубай (ОАЭ)
Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships
Призовой фонд 2 623 485 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Карен ХАЧАНОВ (Россия) - Денис Истомин (Узбекистан) - 7:6 (7:1), 7:6 (7:0)
Юити Сугита (Япония, 8) - Илья Ивашко (Белоруссия) - 7:5, 6:1
Лукас Пуйе (Франция, 2) - Эрнест Гулбис (Латвия, Q) - 6:4, 6:4
Филип Краинович (Сербия, 7) - Томас Фаббиано (Италия) - 0:6, 6:2, 6:2
Пьер-Юге Эрбер (Франция) - Жоау Соуза (Португалия) - 4:6, 6:4, 7:6 (10:8)
Борна Чорич (Хорватия) - Ришар Гаске (Франция, 5) - 6:4, 6:3
Ян-Леннард Штруфф (Германия) - Андреас Хайдер-Маурер (Австрия) - 6:2, 6:4
Bee
Самый слабый состав участников за последние годы: из первой десятки только Гриша, второй сеяный - 15 ракетка, восьмой - вообще 42. Очень престижный и денежный турнир может выиграть практически любой, кто еще остался в сетке.
03:04
shpasic
Читалось.))
19:56 27 февраля