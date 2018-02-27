Хачанов победил Истомина и вышел во второй круг турнира в Дубае

Россиянин Карен Хачанов победил Дениса Истомина из Узбекистана в первом круге турнира в Дубае. Во втором круге его соперником станет француз Лукас Пуйе.

Дубай (ОАЭ)

Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 2 623 485 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Карен ХАЧАНОВ (Россия) - Денис Истомин (Узбекистан) - 7:6 (7:1), 7:6 (7:0)

Юити Сугита (Япония, 8) - Илья Ивашко (Белоруссия) - 7:5, 6:1

Лукас Пуйе (Франция, 2) - Эрнест Гулбис (Латвия, Q) - 6:4, 6:4

Филип Краинович (Сербия, 7) - Томас Фаббиано (Италия) - 0:6, 6:2, 6:2

Пьер-Юге Эрбер (Франция) - Жоау Соуза (Португалия) - 4:6, 6:4, 7:6 (10:8)

Борна Чорич (Хорватия) - Ришар Гаске (Франция, 5) - 6:4, 6:3

Ян-Леннард Штруфф (Германия) - Андреас Хайдер-Маурер (Австрия) - 6:2, 6:4