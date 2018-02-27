19:40 27 февраля | Теннис — ATP

Хачанов победил Истомина и вышел во второй круг турнира в Дубае

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Россиянин Карен Хачанов победил Дениса Истомина из Узбекистана в первом круге турнира в Дубае. Во втором круге его соперником станет француз Лукас Пуйе.

Дубай (ОАЭ)

Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships 

Призовой фонд 2 623 485 долларов 

Открытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Первый круг 

Карен ХАЧАНОВ (Россия) - Денис Истомин (Узбекистан) - 7:6 (7:1), 7:6 (7:0)

Юити Сугита (Япония, 8) - Илья Ивашко (Белоруссия) - 7:5, 6:1

Лукас Пуйе (Франция, 2) - Эрнест Гулбис (Латвия, Q) - 6:4, 6:4

Филип Краинович (Сербия, 7) - Томас Фаббиано (Италия) - 0:6, 6:2, 6:2

Пьер-Юге Эрбер (Франция) - Жоау Соуза (Португалия) - 4:6, 6:4, 7:6 (10:8)

Борна Чорич (Хорватия) - Ришар Гаске (Франция, 5) - 6:4, 6:3

Ян-Леннард Штруфф (Германия) - Андреас Хайдер-Маурер (Австрия) - 6:2, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/dubai/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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Bee

Самый слабый состав участников за последние годы: из первой десятки только Гриша, второй сеяный - 15 ракетка, восьмой - вообще 42. Очень престижный и денежный турнир может выиграть практически любой, кто еще остался в сетке.

03:04

shpasic

Читалось.))

19:56 27 февраля

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