20:54 | ТЕННИС — ATP

Хачанов победил Гоффена и вышел в четвертьфинал турнира в Барселоне

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Россиянин Карен Хачанов в трех сетах одолел бельгийца Давида Гоффена в третьем круге турнира в Барселоне. Его соперник по четвертьфиналу определится в поединке француза Бенуа Пэра и Орасио Себальоса из Аргентины.

Барселона (Испания)

Турнир ATP Barcelona Open Banc Sabadell

Призовой фонд 2 324 905 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

ХАЧАНОВ (Россия) – Гоффен (Бельгия, 5) – 6:7 (7:9), 6:3, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/barcelona/2017/

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