Хачанов победил Гоффена и вышел в четвертьфинал турнира в Барселоне

Россиянин Карен Хачанов в трех сетах одолел бельгийца Давида Гоффена в третьем круге турнира в Барселоне. Его соперник по четвертьфиналу определится в поединке француза Бенуа Пэра и Орасио Себальоса из Аргентины.
Барселона (Испания)
Турнир ATP Barcelona Open Banc Sabadell
Призовой фонд 2 324 905 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Третий круг
ХАЧАНОВ (Россия) – Гоффен (Бельгия, 5) – 6:7 (7:9), 6:3, 6:4
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