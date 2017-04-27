Хачанов победил Гоффена и вышел в четвертьфинал турнира в Барселоне

Россиянин Карен Хачанов в трех сетах одолел бельгийца Давида Гоффена в третьем круге турнира в Барселоне. Его соперник по четвертьфиналу определится в поединке француза Бенуа Пэра и Орасио Себальоса из Аргентины.

Барселона (Испания)

Турнир ATP Barcelona Open Banc Sabadell

Призовой фонд 2 324 905 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

ХАЧАНОВ (Россия) – Гоффен (Бельгия, 5) – 6:7 (7:9), 6:3, 6:4