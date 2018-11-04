Хачанов победил Джоковича в финале парижского "Мастерса"!

Россиянин Карен Хачанов в финале турнира в Париже в двух сетах победил серба Новака Джоковича – 7:5, 6:4. Для 22-летнего россиянина это четвертый титул в карьере и первая победа на турнире из серии "Мастерс". Отметим, что Хачанов вышел в финал турнира ATP только в четвертый раз.
Париж (Франция)
Турнир ATP Rolex Paris Masters
Призовой фонд 4 872 105 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Карен Хачанов (Россия) – Новак Джокович (Сербия, 2) – 7:5, 6:4
Not a bad way to end your season, right @karenkhachanov?@RolexPMasters #ATPMasters1000– ATP World Tour (@ATPWorldTour) 4 ноября 2018 г.
📹: @TennisTV pic.twitter.com/af4O8iXp5S
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