Хачанов победил Джоковича в финале парижского "Мастерса"!

Россиянин Карен Хачанов в финале турнира в Париже в двух сетах победил серба Новака Джоковича – 7:5, 6:4. Для 22-летнего россиянина это четвертый титул в карьере и первая победа на турнире из серии "Мастерс".​ Отметим, что Хачанов вышел в финал турнира ATP только в четвертый раз.

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 4 872 105 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Карен Хачанов (Россия) – Новак Джокович (Сербия, 2) – 7:5, 6:4