Хачанов опустился на 4 строчки в чемпионской гонке ATP

Сегодня был опубликован обновленный рейтинг чемпионской гонки Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В первой десятке изменений не произошло. Лидером остается испанец Рафаэль Надаль.
Среди россиян лучшим является Карен Хачанов, который с 33-го места опустился на 37-е, а его соотечественник Даниил Медведев переместился на 5 позиций вверх и теперь занимает 45-ю позицию.
Чемпионская гонка ATP
Положение на 3 июля
1 (1*). Надаль (Испания) – 6915 очков
2 (2). Федерер (Швейцария) – 4545
3 (3). Тим (Австрия) – 3165
4 (4). Вавринка (Швейцария) – 3140
5 (5). Зверев (Германия) - 2530
6 (6). Джокович (Сербия) – 2225
7 (7). Маррэй (Великобритания) - 1930
8 (8). Гоффен (Бельгия) – 1820
9 (9). Димитров (Болгария) - 1745
10 (10). Карреньо Буста (Испания) – 1740...
37 (33). ХАЧАНОВ (Россия) – 695...
45 (50). МЕДВЕДЕВ (Россия) – 592...
67 (64). РУБЛЕВ (Россия) – 453...
82 (79). КУЗНЕЦОВ (Россия) – 350...
87 (85). ДОНСКОЙ (Россия) – 364
88 (88). КУЗНЕЦОВ (Россия) - 356
* – положение в предыдущем рейтинге