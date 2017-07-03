Хачанов опустился на 4 строчки в чемпионской гонке ATP

Сегодня был опубликован обновленный рейтинг чемпионской гонки Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В первой десятке изменений не произошло. Лидером остается испанец Рафаэль Надаль.

Среди россиян лучшим является Карен Хачанов, который с 33-го места опустился на 37-е, а его соотечественник Даниил Медведев переместился на 5 позиций вверх и теперь занимает 45-ю позицию.

Чемпионская гонка ATP

Положение на 3 июля

1 (1*). Надаль (Испания) – 6915 очков

2 (2). Федерер (Швейцария) – 4545

3 (3). Тим (Австрия) – 3165

4 (4). Вавринка (Швейцария) – 3140

5 (5). Зверев (Германия) - 2530

6 (6). Джокович (Сербия) – 2225

7 (7). Маррэй (Великобритания) - 1930

8 (8). Гоффен (Бельгия) – 1820

9 (9). Димитров (Болгария) - 1745

10 (10). Карреньо Буста (Испания) – 1740...

37 (33). ХАЧАНОВ (Россия) – 695...

45 (50). МЕДВЕДЕВ (Россия) – 592...

67 (64). РУБЛЕВ (Россия) – 453...

82 (79). КУЗНЕЦОВ (Россия) – 350...

87 (85). ДОНСКОЙ (Россия) – 364

88 (88). КУЗНЕЦОВ (Россия) - 356

* – положение в предыдущем рейтинге