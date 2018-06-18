Хачанов опустился на 26-е место в чемпионской гонке ATP

Сегодня, 18 июня, на официальном сайте WTA был опубликован обновленный рейтинг чемпионской гонки организации. В первой десятке изменений не произошло – тройку лучших составляют Рафаэль Надаль (Испания), Александр Зверев (Германия) и Роджер Федерер (Швейцария).
Лучшим среди россиян является Карен Хачанов – он опустился с 23-й на 26-ю строчку.
Чемпионская гонка ATP
Положение на 18 июня
1 (1*). Рафаэль Надаль (Испания) – 5040 очков
2 (2). Александр Зверев (Германия) – 3495
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 3360
4 (4). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) – 3020
5 (5). Доминик Тим (Австрия) – 2985
6 (6). Марин Чилич (Хорватия) – 2370
7 (7). Кевин Андерсон (ЮАР) – 1620
8 (8). Джон Изнер (США) – 1500
9 (9). Чон Хен (Южная Корея) – 1380
10 (10). Диего Шварцман (Аргентина) – 1365...
26. (23). Карен ХАЧАНОВ (Россия) – 820…
49 (48). Даниил МЕДВЕДЕВ (Россия) – 582…
66 (64). Андрей РУБЛЕВ (Россия) – 440…
78 (80). Евгений ДОНСКОЙ (Россия) – 402
*положение в предыдущем рейтинге