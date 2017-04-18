Хачанов обыграл Маю на старте турнира в Монако

Россиянин Карен Хачанов в матче первого круга турнира в Монте-Карло в двух сетах победил француза Николя Маю – 6:2, 6:4. В следующем раунде Хачанов сыграет против испанца Пабло Карреньо Бусты.

Монте-Карло (Монако)

Турнир ATP Monte-Carlo Rolex Masters

Призовой фонд 4 273 775 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Мюллер (Люксембург) – Робредо (Испания) – 6:2, 6:2

Пуйе (Франция, 11) – Харрисон (США) – 6:2, 6:4

Хаасе (Голландия) – Джумхур (Босния и Герцеговина) – 6:3, 6:2

Штруфф (Германия, Q) – Рууд (Норвегия, WC) – 6:4, 6:4

Лоренци (Италия) – Гранольерс (Испания) – 6:2, 6:4

Хаас (Германия) – Пэр (Франция) – 6:2, 6:3

ХАЧАНОВ (Россия) – Маю (Франция) – 6:2, 6:4

Веселы (Чехия) - М. Зверев (Германия) - 7:6 (7:3), 6:3