Хачанов - о реформе Кубка Дэвиса: "У любых изменений есть свои плюсы и минусы"

Теннисист Карен Хачанов прокомментировал реформу Кубка Дэвиса, отметив, что у любых перемен есть плюсы и минусы. По его мнению, оценить изменения можно будет в следующем году, после того как турнир пройдет в новом формате.

Кубок Дэвиса существует уже 118 лет. С сезона-2019 у турнира появится финальная неделя с участием 18 команд. Они будут поделены на группы, в которых определится восьмерка четвертьфиналистов. Каждый матч будет состоять из двух одиночных поединков и парной комбинации. Все встречи будут играться в формате трех сетов.

– У любых изменений есть свои плюсы и минусы, – приводит пресс-служба федерации тенниса России слова Хачанова. – Из положительного – у игроков освобождается три недели, ты можешь тренироваться, отдыхать. Это реально то время, которое можно использовать с толком. Минус – теряется прежний формат. С основных стадий ты играешь в другой стране и непонятно, сколько людей смогут приехать поддержать свою сборную. Конечно, если это будет США или Китай, например, то это очень дорого и накладно для болельщиков. И отсутствие поддержки родных стен повлияет на атмосферу. Надо посмотреть, как все пройдет в первый год и тогда уже будет понимание.

В четверг в Москве состоялась жеребьевка матча группы 1 Кубка Дэвиса между сборными России и Белоруссии. Первая ракетка России Карен Хачанов сыграет с Егором Герасимовым в первый день соревнований, в пятницу, 14 сентября.