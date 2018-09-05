Хачанов не вошел в заявку на "Кубок Кремля"

Организаторы "Кубка Кремля" опубликовали список участников турнира, который пройдет в Москве с 15 по 21 октября. В него не вошел первая ракетка России Карен Хачанов, но попали два других российских теннисиста – Даниил Медведев и Андрей Рублев.

Под первым номером в предварительной заявке значится полуфиналист Roland Garros итальянец Марко Чеккинато, под вторым – действующий победитель "Кубка Кремля" Дамир Джумхур из Боснии и Герецеговины. Также в Москве планируют выступить французы Адриан Маннарино, Жереми Шарди, Бенуа Пэр и Пьер-Юго Арбер, итальянцы Андреас Сеппи (он выигрывал турнир в 2012 году) и Маттео Берреттини, сербы Филипп Крайинович и Душан Лайович, Миша Зверев (Германия), Малек Джазири (Тунис), Жоау Соуза (Португалия), Пабло Куэвас (Уругвай), Мартин Клижан (Словакия), Денис Истомин (Узбекистан) и Альяж Бедене (Словения).