Россиянин Карен Хачанов не смог выйти во второй круг турнира в Монреале, проиграв испанцу Пабло Карреньо Бусте – 6:3, 3:6, 2:6.
Монреаль (Канада)
Турнир ATP Rogers Cup
Призовой фонд 4 662 300 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Карреньо Буста (Испания, 11) – ХАЧАНОВ (Россия) – 3:6, 6:3, 6:2
Керри (США) – Мийо (Франция, Q) – 4:6, 7:6 (7:4), 7:5
Чон Хен (Корея) – Лопес Ф. (Испания) – 6:1, 4:6, 7:6 (7:3)
Лоренци (Италия) – Тиафо (США) – 7:6 (7:3), 0:6, 6:2
Эскобедо (США, LL) – Басилашвили (Грузия) – 7:6 (7:4), 6:4