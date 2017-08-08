Россиянин Карен Хачанов не смог выйти во второй круг турнира в Монреале, проиграв испанцу Пабло Карреньо Бусте – 6:3, 3:6, 2:6.

Монреаль (Канада)

Турнир ATP Rogers Cup

Призовой фонд 4 662 300 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Карреньо Буста (Испания, 11) – ХАЧАНОВ (Россия) – 3:6, 6:3, 6:2

Керри (США) – Мийо (Франция, Q) – 4:6, 7:6 (7:4), 7:5

Чон Хен (Корея) – Лопес Ф. (Испания) – 6:1, 4:6, 7:6 (7:3)

Лоренци (Италия) – Тиафо (США) – 7:6 (7:3), 0:6, 6:2

Эскобедо (США, LL) – Басилашвили (Грузия) – 7:6 (7:4), 6:4