Хачанов может встретиться с Федерером в Роттердаме и помешать ему стать первым

В Роттердаме прошла жеребьевка турнира ATP. Первый номер посева получил швейцарец Роджер Федерер, который в случае выхода в полуфинал станет первой ракеткой мира.

В первом круге Федерер встретится с победителем квалификации. Уже известно, что матч пройдет в среду, 14 февраля, в 21:30 по московскому времени.

Во втором раунде швейцарский теннисист может сыграть с россиянином Кареном Хачановым, если тот в первом матче обыграет немца Филиппа Кольшрайбера. Еще один россиянин – Андрей Рублев – начнет турнир матчем с французом Лукас Пуйе.