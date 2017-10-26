Хачанов и Пуйе вышли в полуфинал турнира в Вене в парном разряде

Россиянин Карен Хачанов и француз Лукас Пуйе в четвертьфинале турнира в Вене в парном разряде обыграли британца Джейми Маррэя и бразильца Бруну Соареса – 2:6, 7:6 (7:3), 10:7.
В полуфинале Хачанов и Пуйе встретятся с дуэтом Рохан Бопанна (Индия)/Пабло Куэвас (Уругвай).
Вена (Австрия)
Турнир ATP Erste Bank Open 500
Призовой фонд 2 035 415 евро
Закрытые корты, хард
Парный разряд
Четвертьфинал
ХАЧАНОВ/Пуйе (Россия/Франция) – Маррэй Дж./Соарес (Великобритания/Бразилия, 3) – 2:6, 7:6 (7:3), 10:7
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