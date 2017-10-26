Хачанов и Пуйе вышли в полуфинал турнира в Вене в парном разряде

Россиянин Карен Хачанов и француз Лукас Пуйе в четвертьфинале турнира в Вене в парном разряде обыграли британца Джейми Маррэя и бразильца Бруну Соареса – 2:6, 7:6 (7:3), 10:7.

В полуфинале Хачанов и Пуйе встретятся с дуэтом Рохан Бопанна (Индия)/Пабло Куэвас (Уругвай).

Вена (Австрия)

Турнир ATP Erste Bank Open 500

Призовой фонд 2 035 415 евро

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Четвертьфинал

ХАЧАНОВ/Пуйе (Россия/Франция) – Маррэй Дж./Соарес (Великобритания/Бразилия, 3) – 2:6, 7:6 (7:3), 10:7