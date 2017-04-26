Хачанов и Надаль – в третьем круге турнира в Барселоне

Россиянин Карен Хачанов в двух сетах одолел уругвайца Пабло Куэваса во втором круге турнира ATP в Барселоне. Его следующим соперником станет бельгиец Давид Гоффен, обыгравший Николоза Басилашвили из Грузии.

В другом поединке испанец Рафаэль Надаль отдал лишь три гейма Рожериу Дутре Силве из Бразилии. Теперь ему предстоит встреча с Кевином Андерсоном, представляющим ЮАР.

Барселона (Испания)

Турнир ATP Barcelona Open Banc Sabadell

Призовой фонд 2 324 905 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Надаль (Испания, 3) – Дутра Силва (Бразилия) – 6:1, 6:2

Себальос (Аргентина) – Соуза Ж. (Португалия, 15) – 7:6 (7:3), 7:5

Гоффен (Бельгия, 5) – Басилашвили (Грузия) – 7:5, 6:0

Чон Хен (Корея, Q) – Кольшрайбер (Германия, 12) – 6:3, 6:4

Лопес (Испания, 16) – Монтаньес (Испания, WC) – 6:2, 6:2

ХАЧАНОВ (Россия) – Куэвас (Уругвай, 11) – 7:6 (7:5), 7:6 (7:5)