20:11 | Теннис — ATP

Хачанов гарантировал себе участие в NextGenFinals


Россиянин Карен Хачанов стал третьим теннисистом, отобравшимся на итоговый чемпионат среди игроков не старше 21 года – NextGenFinals, который пройдет в Милане с 7 по 11 ноября. Ранее участие в этих состязаниях гарантировали себе немец Александр Зверев и россиянин Андрей Рублев.

Напомним, что в сезоне-2017 Хачанов дошел до четвертого круга Roland Garros, сыграл в полуфинале в Халле и в четвертьфиналах четырех других турниров ATP. В данный момент он занимает 44-е место в рейтинге ATP и пропускает "ВТБ Кубок Кремля" из-за травмы плеча.

Турнир в Милане пройдет по экспериментальным правилам – пять сетов, каждый до четырех геймов, тай-брейк при счете 3:3. При "ровно" будет разыгрываться решающее очко без счета "больше"/"меньше", а в случае касания мячом сетки переподачи не будет. При этом зрителям позволят свободно перемещаться по залу вдоль боковых линий.

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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