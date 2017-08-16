Хачанов, Дель Потро и Димитров вышли в третий круг турнира в Цинциннати

Россиянин Карен Хачанов во втором круге турнира в Цинциннати обыграл итальянца Томаса Фаббиано со счетом 6:2, 6:2.
Цинциннати (США)
Турнир ATP Western & Southern Open
Призовой фонд 4 973 120 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
ХАЧАНОВ (Россия) – Фаббиано (Италия, LL) – 6:2, 6:2
Дель Потро (Аргентина) – Крюгер (США, Q) – 6:4, 6:4
Феррер (Испания) – Типсаревич (Сербия, LL) – 6:4, 6:7 (5:7), 6:1
Сугита (Япония) – Соуза (Португалия, Q) – 3:6, 7:6 (7:5), 6:1
Димитров (Болгария, 7) – Лопес (Испания) – 7:6 (7:5), 6:4