Хачанов, Дель Потро и Димитров вышли в третий круг турнира в Цинциннати

Россиянин Карен Хачанов во втором круге турнира в Цинциннати обыграл итальянца Томаса Фаббиано со счетом 6:2, 6:2.

Цинциннати (США)

Турнир ATP Western & Southern Open

Призовой фонд 4 973 120 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

ХАЧАНОВ (Россия) – Фаббиано (Италия, LL) – 6:2, 6:2

Дель Потро (Аргентина) – Крюгер (США, Q) – 6:4, 6:4

Феррер (Испания) – Типсаревич (Сербия, LL) – 6:4, 6:7 (5:7), 6:1

Сугита (Япония) – Соуза (Португалия, Q) – 3:6, 7:6 (7:5), 6:1

Димитров (Болгария, 7) – Лопес (Испания) – 7:6 (7:5), 6:4