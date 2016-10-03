Хачанов - 55-й в рейтинге ATP

Победитель турнира в Чэнду россиянин Карен Хачанов поднялся на 55-ю строчку рейтинга ATP. В первой десятке изменений не произошло.



Рейтинг ATP

Положение на 3 октября

1 (1*). Джокович (Сербия) – 14 040

2 (2). Маррэй (Великобритания) – 9345

3 (3). Вавринка (Швейцария) – 6365

4 (4). Надаль (Испания) – 4940

5 (5). Нишикори (Япония) – 4875

6 (6). Раонич (Канада) – 4510

7 (7). Федерер (Швейцария) – 3730

8 (8). Монфис (Франция) – 3545

9 (9). Бердых (Чехия) – 3470

10 (10). Тим (Австрия) – 3295...

45 (46). КУЗНЕЦОВ (Россия) – 985...

51 (51). ЮЖНЫЙ (Россия) – 875...

55 (101). ХАЧАНОВ (Россия) – 839...

95 (95). ДОНСКОЙ (Россия) – 623...

99 (96). КРАВЧУК (Россия) – 597

* – положение в предыдущем рейтинге