Хаасе и Монтейру вышли во второй круг турнира в Пуне

Бразилец Тиагу Монтейру одержал победу над бельгийцем Рубеном Бемельмансом в матче первого круга турнира ATP в Пуне. Южноамериканец одержал победу со счетом 6:7, 6:3, 7:6.

В других матчах этой стадии турнира голландец Робин Хаасе был сильнее словенца Блажа Кавчича, а серб Ласло Джере переиграл румына Мариуша Копила. В еще одной встрече дня индиец Юки Бхамбри победил соотечественника Арджуна Кадхе.

Пуна (Индия)

Турнир ATP Tata Open Maharashtra

Призовой фонд 501 345 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Монтейру (Бразилия, Q) - Бемельманс (Бельгия) - 6:7 (4:7), 6:3, 7:6 (10:8)

Хаасе (Голландия, 5) - Кавчич (Словения) - 7:6 (8:6), 7:5

Джере (Сербия) - Копил (Румыния) - 5:7, 6:4, 7:5

Бхамбри Ю. (Индия) - Кадхе (Индия, WC) - 6:3, 6:4.