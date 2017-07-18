Гулбис сыграет с Хачановым во втором круге турнира в Бостаде

Эрнест Гулбис из Латвии в трех сетах одолел бельгийца Артура Де Грифа в первом круге турнира ATP в Бостаде. Его следующим соперником станет россиянин Карен Хачанов.
Испанец Давид Феррер обыграл аргентинца Федерико Дельбониса и во втором раунде встретится с немцем Дастином Брауном, победившим бразильца Томаза Беллуччи.
Также в следующий круг пробились украинец Александр Долгополов и четыре представителя Аргентины – Ренцо Оливо, Орасио Себальос, Факундо Баньис и Диего Шварцман.
Бостад (Швеция)
Турнир ATP SkiStar Swedish Open
Призовой фонд 482 060 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Гулбис (Латвия) – Де Гриф (Бельгия, Q) – 4:6, 6:3, 6:2
Феррер (Испания, 8) – Дельбонис (Аргентина, Q) – 6:3, 6:4
Себальос (Аргентина, 9) – Басилашвили (Грузия) – 6:3, 6:3
Долгополов (Украина) – Майер (Аргентина, Q) – 6:3, 6:2
Браун (Германия) – Беллуччи (Бразилия) – 6:4, 6:3
Шварцман (Аргентина, 7) – Мартерер (Германия, Q) – 6:1, 6:3
Оливо (Аргентина) – Матье (Франция, LL) – 6:2, 6:4
Баньис (Аргентина) – Хаас (Германия, WC) – 6:7 (5:7), 6:3, 6:2
Дополнительная информация
- Давид Феррер
- Александр Долгополов-мл. (теннис)
- Себальос
- Эрнест Гулбис
- Матье П.-А.
- Карен Хачанов
- Дастин Браун (теннис)
- Томми Хаас