Гулбис сыграет с Хачановым во втором круге турнира в Бостаде

Эрнест Гулбис из Латвии в трех сетах одолел бельгийца Артура Де Грифа в первом круге турнира ATP в Бостаде. Его следующим соперником станет россиянин Карен Хачанов.

Испанец Давид Феррер обыграл аргентинца Федерико Дельбониса и во втором раунде встретится с немцем Дастином Брауном, победившим бразильца Томаза Беллуччи.

Также в следующий круг пробились украинец Александр Долгополов и четыре представителя Аргентины – Ренцо Оливо, Орасио Себальос, Факундо Баньис и Диего Шварцман.

Бостад (Швеция)

Турнир ATP SkiStar Swedish Open

Призовой фонд 482 060 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Гулбис (Латвия) – Де Гриф (Бельгия, Q) – 4:6, 6:3, 6:2

Феррер (Испания, 8) – Дельбонис (Аргентина, Q) – 6:3, 6:4

Себальос (Аргентина, 9) – Басилашвили (Грузия) – 6:3, 6:3

Долгополов (Украина) – Майер (Аргентина, Q) – 6:3, 6:2

Браун (Германия) – Беллуччи (Бразилия) – 6:4, 6:3

Шварцман (Аргентина, 7) – Мартерер (Германия, Q) – 6:1, 6:3

Оливо (Аргентина) – Матье (Франция, LL) – 6:2, 6:4

Баньис (Аргентина) – Хаас (Германия, WC) – 6:7 (5:7), 6:3, 6:2