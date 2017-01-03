08:49 | ТЕННИС — ATP

Грот и Дональдсон вышли во второй круг турнира в Австралии

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Австралийский теннисист Сэмюэл Грот в матче первого круга домашнего турнира одержал победу над французом Пьером-Юге Эрбером - 6:3, 5:7, 7:5. Спортсмены провели на корте 2 часа 10 минут. В другой встрече американец Джаред Дональдсон в двух сетах переиграл представителя Люксембурга Жиля Мюллера (6:4, 6:4).

Брисбен (Австралия)

Турнир ATP Brisbane International presented by Suncorp

Призовой фонд 437 380 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Грот (Австралия, WC) - Эрбер (Франция) - 6:3, 5:7, 7:5

Дональдсон (США, Q) - Мюллер Ж. (Люксембург) - 6:4, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/brisbane/2017/

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