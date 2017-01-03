Грот и Дональдсон вышли во второй круг турнира в Австралии

Австралийский теннисист Сэмюэл Грот в матче первого круга домашнего турнира одержал победу над французом Пьером-Юге Эрбером - 6:3, 5:7, 7:5. Спортсмены провели на корте 2 часа 10 минут. В другой встрече американец Джаред Дональдсон в двух сетах переиграл представителя Люксембурга Жиля Мюллера (6:4, 6:4).
Брисбен (Австралия)
Турнир ATP Brisbane International presented by Suncorp
Призовой фонд 437 380 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Грот (Австралия, WC) - Эрбер (Франция) - 6:3, 5:7, 7:5
Дональдсон (США, Q) - Мюллер Ж. (Люксембург) - 6:4, 6:4