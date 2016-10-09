Григор Димитров: "Маррэй - лучший теннисист в этом году"

Григор Димитров после поражения от Энди Маррэя в финале турнира в Пекине выразил мнение, что британский теннисист – лучший в мире в нынешнем сезоне. Маррэй завоевал пятый титул в сезоне и сороковой – в карьере.

– Думаю, последние пару раз Энди играл против меня очень хорошо, – приводит официальный сайт ATP слова Димитрова. – Я не смог начать эту встречу лучшим образом, отдал свою подачу в первом же гейме. Сегодня очень странные условия, было довольно прохладно. Думаю, у меня не было просто достаточно времени на то, чтобы приспособиться.

Думаю, Энди – лучший теннисист мира в этом году. Он много выигрывает и уверен в своих силах.