Греческий теннисист пожизненно дисквалифицирован за организацию договорных матчей

Греческий теннисист Константинос Микос пожизненно дисквалифицирован за нарушение запрета на ставки и организацию договорных матчей, сообщает турецкий сайт телеканала Eurosport.

По данным независимой комиссии по расследованию коррупции в теннисе (TIU), в 2013 году Микос заплатил соотечественнику Александросу Якуповичу за нужный счет в сетах и матче. Микос делал ставки с двух аккаунтов в букмекерских конторах. Якупович был пожизненно дисквалифицирован в 2015 году.

25-летний грек занимал 1536-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).