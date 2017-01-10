Гранольерс, Мюллер и Томпсон - во втором круге турнира в Сиднее

Жиль Мюллер из Люксембурга нанес поражение украинцу Александру Долгополову в матче первого круга турнира ATP в Сиднее. В других встречах испанец Марсель Гранольерс обыграл колумбийца Сантьяго Хиральдо, а австралиец Джордан Томпсон выиграл у грузина Николоза Басилашвили.

Сидней (Австралия)

Турнир ATP Apia International Sydney

Призовой фонд 437 380 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Мюллер Ж. (Люксембург, 6) - Долгополов (Украина) - 3:6, 6:3, 7:5

Гранольерс М. (Испания, 8) - Хиральдо (Колумбия, LL) - 6:7 (5:7), 7:5, 6:3

Томпсон Дж. (Австралия, WC) - Басилашвили (Грузия, LL) - 7:5, 6:2