12:51 | ТЕННИС — ATP

Гранольерс, Мюллер и Томпсон - во втором круге турнира в Сиднее

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Жиль Мюллер из Люксембурга нанес поражение украинцу Александру Долгополову в матче первого круга турнира ATP в Сиднее. В других встречах испанец Марсель Гранольерс обыграл колумбийца Сантьяго Хиральдо, а австралиец Джордан Томпсон выиграл у грузина Николоза Басилашвили.

Сидней (Австралия) 

Турнир ATP Apia International Sydney 

Призовой фонд 437 380 долларов 

Открытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Первый круг 

Мюллер Ж. (Люксембург, 6) - Долгополов (Украина) - 3:6, 6:3, 7:5

Гранольерс М. (Испания, 8) - Хиральдо (Колумбия, LL) - 6:7 (5:7), 7:5, 6:3

Томпсон Дж. (Австралия, WC) - Басилашвили (Грузия, LL) - 7:5, 6:2

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/sydney/2017/

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