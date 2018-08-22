Гойовчик, Джонсон и Берреттини вышли в третий круг турнира в Уинстон-Салеме

Американец Стив Джонсон переиграл соотечественника Томми Пола в матче второго круга турнира в Уинстон-Салеме. Также в третий круг вышли немец Петер Гойовчик и итальянец Маттео Берреттини.

Уинстон-Салем (США)

Турнир ATP Winston-Salem Open

Призовой фонд 691 415 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Стив Джонсон (США, 8) - Томми Пол (США, Q) - 7:6 (9:7), 6:2

Петер Гойовчик (Германия, 16) - Орасио Себальос (Аргентина, Q) - 6:4, 6:7 (4:7), 6:1

Маттео Берреттини (Италия) - Николоз Басилашвили (Грузия, 10) - 7:5, 6:3