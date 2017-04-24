Гоффен вошел в топ-5 чемпионской гонки ATP

В обновленном рейтинге чемпионской гонки ATP Роджер Федерер сохранил первое место. Идущий вторым Рафаэль Надаль отыграл у швейцарца 1000 очков, выиграв турнир в Монте-Карло. Его соотечественник Альберт Рамос, проигравший Надалю в финале, поднялся на 9 позиций и вошел в десятку лидеров. В топ-5 вошел Давид Гоффен из Бельгии, который уступил Надалю в полуфинале. Лучший из россиян Даниил Медведев опустился на 45-е место.

Чемпионская гонка ATP

Положение на 24 апреля

1 (1*). Федерер (Швейцария) – 4045

2 (2). Надаль (Испания) – 3235

3 (3). Вавринка (Швейцария) – 1590

4 (8). Гоффен (Бельгия) – 1415

5 (4). Димитров (Болгария) – 1375

6 (5). Цонга (Франция) – 1265

7 (7). Тим (Австрия) – 1230

8 (6). Сок (США) – 1220

9 (18). Альберт Рамос (Испания) - 1175

10 (9). Карреньо-Буста (Испания) – 1075...

45 (40). МЕДВЕДЕВ (Россия) – 355...

51 (50). РУБЛЕВ (Россия) – 311

52 (51). ДОНСКОЙ (Россия) – 308

* - положение в предыдущем рейтинге