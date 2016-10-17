Гоффен вошел в десятку чемпионской гонки ATP

Сегодня был опубликован обновленный рейтинг чемпионской гонки ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Бельгиец Давид Гоффен вошел в десятку лучших, опередив хорвата Марина Чилича. Других изменений в топ-10 не произошло. Лучшим среди россиян является Андрей Кузнецов, идущий на 45-й строчке. Также стоит отметить, что Константин Кравчук поднялся с 93-го на 70-е место.

Чемпионская гонка ATP

Положение на 17 октября

1 (1). Джокович (Сербия) – 10 600 очков

2 (2). Маррэй (Великобритания) – 9685

3 (3). Вавринка (Швейцария) – 5060

4 (4). Раонич (Канада) – 4690

5 (5). Нишикори (Япония) – 4360

6 (6). Монфис (Франция) – 3625

7 (7). Надаль (Испания) – 3300

8 (8). Тим (Австрия) – 3205

9 (9). Бердых (Чехия) – 2880

10 (11). Гоффен (Бельгия) – 2645…

45 (45). КУЗНЕЦОВ (Россия) – 950…

52 (53). ЮЖНЫЙ (Россия) – 810...

55 (54). ХАЧАНОВ (Россия) – 783…

70 (93). КРАВЧУК (Россия) – 699