Гоффен вошел в десятку чемпионской гонки ATP

Сегодня был опубликован обновленный рейтинг чемпионской гонки ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Бельгиец Давид Гоффен вошел в десятку лучших, опередив хорвата Марина Чилича. Других изменений в топ-10 не произошло. Лучшим среди россиян является Андрей Кузнецов, идущий на 45-й строчке. Также стоит отметить, что Константин Кравчук поднялся с 93-го на 70-е место.
Чемпионская гонка ATP
Положение на 17 октября
1 (1). Джокович (Сербия) – 10 600 очков
2 (2). Маррэй (Великобритания) – 9685
3 (3). Вавринка (Швейцария) – 5060
4 (4). Раонич (Канада) – 4690
5 (5). Нишикори (Япония) – 4360
6 (6). Монфис (Франция) – 3625
7 (7). Надаль (Испания) – 3300
8 (8). Тим (Австрия) – 3205
9 (9). Бердых (Чехия) – 2880
10 (11). Гоффен (Бельгия) – 2645…
45 (45). КУЗНЕЦОВ (Россия) – 950…
52 (53). ЮЖНЫЙ (Россия) – 810...
55 (54). ХАЧАНОВ (Россия) – 783…
70 (93). КРАВЧУК (Россия) – 699