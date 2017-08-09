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Гоффен, Шаповалов, Андерсон и Сок - во втором круге турнира в Монреале

Бельгийский теннисист Давид Гоффен в первом круге турнира АТР в Монреале обыграл японца Юити Сугиту4:6, 6:1, 6:4. Также в следующий раунд вышли Денис Шаповалов (Канада), Джек Сок (США) и Кевин Андерсон (ЮАР).

Монреаль (Канада) 

Турнир ATP Rogers Cup 

Призовой фонд 4 662 300 долларов 

Открытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Первый круг 

Гоффен (Бельгия, 9) - Сугита (Япония) - 4:6, 6:1, 6:4

Шаповалов (Канада, WC) - Дутра Силва (Бразилия) - 4:6, 7:6 (10:8), 6:4

Андерсон (ЮАР) - Села (Израиль) - 6:3, 7:6 (7:1)

Сок (США) - Эрбер (Франция) - 7:6 (7:4), 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/canada/2017/

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