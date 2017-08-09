Гоффен, Шаповалов, Андерсон и Сок - во втором круге турнира в Монреале

Бельгийский теннисист Давид Гоффен в первом круге турнира АТР в Монреале обыграл японца Юити Сугиту - 4:6, 6:1, 6:4. Также в следующий раунд вышли Денис Шаповалов (Канада), Джек Сок (США) и Кевин Андерсон (ЮАР).

Монреаль (Канада)

Турнир ATP Rogers Cup

Призовой фонд 4 662 300 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Гоффен (Бельгия, 9) - Сугита (Япония) - 4:6, 6:1, 6:4

Шаповалов (Канада, WC) - Дутра Силва (Бразилия) - 4:6, 7:6 (10:8), 6:4

Андерсон (ЮАР) - Села (Израиль) - 6:3, 7:6 (7:1)

Сок (США) - Эрбер (Франция) - 7:6 (7:4), 6:3