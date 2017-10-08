Гоффен победил Маннарино в финале турнира в Токио

Бельгиец Давид Гоффен стал победителем турнира в Токио. В финале соревнований он одержал победу над французом Адрианом Маннарино со счетом 6:3, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 25 минут.

Отметим, что этот титул стал для Гоффена вторым за две недели, ранее он выиграл турнир в Шэньчжэне.

Токио (Япония)

Турнир ATP Rakuten Japan Open Tennis Championships

Призовой фонд 1 563 795 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Гоффен (Бельгия, 4) – Маннарино (Франция) – 6:3, 7:5